У Зеленского упрекнули турецкие СМИ во лжи о его отдыхе на яхте

Зеленский заявил, что турецкие СМИ не проверяют информацию / Reuters

Ряд СМИ Турции распространили недостоверную информация о дорогостоящем отдыхе Владимира Зеленского, который по результатам второго тура избран президентом Украины, на 40-метровой яхте на турецком побережье.

"Только сутки Владимир Зеленский находится в Турции со своей семьей, а в некоторых СМИ Турции, в частности, в издании Milliyet, уже вышли фейковые новости о новоизбранном президенте Украины, якобы он намерен отдыхать на яхте длиной 40 метров", - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

От турецких СМИ пресс-служба новоизбранного президента требует официального опровержения недостоверных фактов.

"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - отметил Зеленский.

Как ранее сообщалось, Зеленский сообщил, что в нашей стране появилась новая "секта" - аферисты ходят к чиновникам, бизнесменам и говорят, что имеют "мандат от Зеленского" и теперь "все решают".

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%.