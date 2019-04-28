"Переходят на русский язык": композитор обвинил украинских политиков в лицемерии

Быстряков считает, что украинские политики в быту разговаривают на русском языке / Скриншот

Украинский композитор Владимир Быстряков высказал мнение, что украинские политики еще с 90-х годов зарекомендовали себя, как лицемеры, и часто позволят себе нарушать данные ранее обещания.

"Восемьдесят процентов политиков после того, как экран погас, переходят на русский язык – это лицемерие, оно в основе", - заявил музыкант в эфире канала PolitWera, комментируя принятие Верховной Радой принятие закона о языке.

Быстряков проиллюстрировал свои слова цитатой Виктора Черномырдина, который ранее занимал пост посла России в Украине.

"Когда-то мне еще говорил Виктор Степанович Черномырдин, был у нас такой разговор, мы с Караченцевым были у него в гостях, когда он был послом еще здесь. Он говорил: "Я не могу понять этих украинских политиков, они живут с дулей в кармане. Они тебе улыбаются, ты отвернешься, они тебе покажут дулю и го*ном готовы облить тебя с головы до ног – это ваши, украинские политики". Он говорил это ещё при Кучме, конец 90-х годов, понимаете? Вот такая вот черта", – рассказал Быстряков.

Напомним, ранее Быстряков заявлял, что безвизовый режим принуждает украинцев к выезду за рубеж, а также к ассимиляции.