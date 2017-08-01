Украинский композитор шокировал высказываниями о Майдане, Крыме и войне на Донбассе

Пианист и композитор Владимир Быстряков в интервью Дмитрию Гордону выразил мнение, что России на Донбассе нет.

Артист поразмышлял о патриотизме в эфире телеканал "112 Украина".

"Когда мне говорят, что ребята там воюют и все такое. Я отвечаю: за какие идеалы они воюют? За какую-то виртуальную Украину, за виртуальное будущее. Это все настолько получает характер абсурда", — сказал он.

На вопрос Гордона, "скачет" ли он, Владимир заметил, что это делают "даже не статисты, это люди, которые сказали: надо скакать. Они выплатили по 50 гривен".

Когда журналист спросил композитора, права ли Россия, которая забрала Крым и начала войну на Донбассе, Владимир утверждал следующее.

"Я например, читал, Георгий Тука сказал, что, по его мнению, российских войск на Донбассе нет. Надежда Савченко, герой Украины, также считает, что российских войск там нет. Россия, она разная, но отказывать нам в общении с людьми культуры — так нельзя", — заявил Быстряков.

Так, на вопрос Гордона, чей Крым, он прямо заявил, что российский. При этом отметив, что полуостров вошел в состав России законно, после проведения референдума.

"Вы знаете, как Кучма выиграл вторые выборы? Он расклеил весь Крым листовками, в которых было написано, что вторым государственным языком на Украине будет русский. Там люди все за Россию. Они русскоязычные и никогда не понимали украинизацию. Крым у нас был автономной республикой и там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было", — заявил Быстряков.

Напомним, известный музыкант озвучил свою версию, как Украине вырваться из-под гнета России.