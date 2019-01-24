"Страна идиотов": известный композитор решил, что Европа уничтожает Украину

24 января 2019, 08:56

Мы пришли к тому, что стали нищими, заявил Владимир Быстряков.

Быстряков
Владимир Быстряков / Скриншот

Безвизовый режим принуждает украинцев к выезду за рубеж, а также к ассимиляции, заявил композитор Владимир Быстряков.

"Все эти безвизы, все эти уезды за границу, в результате которых здесь останутся одни старики и дети, как это уже было в Прибалтике – оно ведет к тому, что ассимилируется целая нация. Они растворятся в этом общем потоке людей", – сказал он в эфире Нашего.

Быстрякова также озаботили слова канцлера Германии Ангелы Меркель, когда она пообещала "подкинуть из ближневосточных стран мигрантов в Украину, чтобы они нам помогли".

"Если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке сидят люди на песке, где-то жарят червячков, из саранчи устраивают жаркое, при этом счастливы, при этом еще и танцуют и даже размножаться могут, то здесь, на богатейших землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, и мы сегодня пришли к тому, что нищие. Это просто позор", – добавил он.

Напомним, ранее Быстряков попал в базу украинского центра "Миротворец". Композитора обвинили в публичной антиукраинской пропаганде, поддержке пророссийских террористических организаций и публичной поддержке российской агрессии против Украины.

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Украина безвиз Владимир Быстряков
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