На Ровенской АЭС загорелся трансформатор: отключен блок №3

На Ровенской АЭС вспыхнул трансформатор / Фото: Facebook/Dmitry Benko

На территории Ровенской атомной электростанции вечером 29 апреля произошел масштабный пожар.

По информации ГСЧС в Ровенской области, воспламенение произошло из-за повреждения трансформатора.

Отмечается, что огонь возник в 21:00 на территории распределительного устройства. К 22:00 пожар удалось ликвидировать.

В ГСЧС заверяют, что радиационный фон находится в пределах нормы. Пострадавшие и погибшие в результате инцидента отсутствуют. С огнем боролись 36 пожарников и 10 единиц техники.

Начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик сообщил, что из-за повреждения трансформатора был полностью отключен блок №3. Сейчас на Ровенской АЭС работают блоки №1 и №4.

"По международной шкале событий на атомных объектах это событие имеет индекс 0. Радиационное и экологическое состояние не менялось", - отметил представитель станции.

Очевидцы в соцсети публикуют фото и видео пожара на АЭС.

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