Смертельный пожар: в Запорожье в вагончике погибли три человека

В Запорожье при пожаре погибли три человека, есть пострадавший / zp.dsns.gov.ua

В пятницу, 12 апреля, рано утром в Александрийском районе Запорожья произошел пожар в металлическом вагончике, погибли три человека, а один — получил ожоги разной степени тяжести и был госпитализирован.

Пожар произошел по ул. Школьной, спасатели узнали о нем в 04:44, а в 06:00 — ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Запорожье.

По данным ведомства, в вагончике на площади 18 квадратных метров горела отделка и домашние вещи, причина пожара устанавливается.

"...Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни... Личности погибших и травмированного устанавливаются", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 11 марта в городе Красногоровка Донецкой области произошел пожар в частном доме, в результате возгорания погибли четыре человека, в частности, двое детей.