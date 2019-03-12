Четыре жертвы: в Красногоровке произошла трагедия

В Красногоровке произошел пожар, погибли четыре человека / dn.dsns.gov.ua

В понедельник вечером, 11 марта, в городе Красногоровка Донецкой области произошел пожар в частном доме, в результате возгорания погибли четыре человека, в частности, двое детей.

Пожар в Красногоровке начался в 19:55 по ул. Лермонтова, 120, возгорание ликвидировали в 21:11, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в результате пожара погибли двое детей, 2015 года рождения.

В Госслужбе добавили, что огонь уничтожил перекрытия дома, кровлю и вещи домашнего обихода на площади 150 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 10 спасателей, привлекались 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, 7 марта в селе Синяк Вышгородского района Киевской области в одном из частных жилых домов произошел пожар, в результате возгорания погибли двое маленьких детей, а еще один человек — попал в больницу.