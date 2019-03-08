Трагедия на Киевщине: в доме погибли двое маленьких детей

На Киевщине произошел пожар, погибли маленькие дети / kyivobl.dsns.gov.ua

В четверг днем, 7 марта, в селе Синяк Вышгородского района Киевской области в одном из частных жилых домов произошел пожар, в результате возгорания погибли двое маленьких детей, а еще один человек — попал в больницу.

Пожар на Киевщине начался около 16:00, спасатели ликвидировали его в 19:30, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

По данным ведомства, при пожаре погиб ребенок, 2015 года рождения, а также малыш, 2018 года рождения.

В тушении пожара участвовали 12 спасателей, привлекались 3 единицы техники ГСЧС. Огонь успел уничтожить кровлю дома, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 квадратных метров.

На Киевщине произошел пожар, погибли маленькие дети / kyivobl.dsns.gov.ua

Напомним, 17 февраля в селе Дягова Менского района Черниговской области произошел пожар в частном доме, погибли трое маленьких девочек (2018, 2016 и 2015 года рождения). Вероятной причиной трагедии называли нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.