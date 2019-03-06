"Горели тысячи квадратов": под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар

Под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар / dp.dsns.gov.ua

В среду утром, 6 марта, в селе Каменка Днепровского района Днепропетровской области, которую Верховная Рада решила переименовать в Сичеславскую, произошел пожар на предприятии по изготовлению пластиковых изделий.

Пожар под Днепром случился на ул. Маяковского, спасатели узнали о возгорании в 8:35, сообщили в Главном управлении ГСЧС в регионе.

В ведомстве добавили, что на предприятии горели производственные бытовые помещения ангарного типа, по предварительным данным, ориентировочная площадь пожара составляет 3 тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 55 человек личного состава ГУ ГСЧС на Днепропетровщине, также задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Спасатели добавили, что пожар сложно тушить, поскольку в ангаре много горючих веществ, в частности, сырье для изготовления пластиковой продукции и уже готовая продукция.

Напомним, 20 февраля в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел масштабный пожар в подвальном помещении завода пластмасс, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.