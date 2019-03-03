В Кривом Роге бушевал мощный пожар, опубликованы фото и видео

В Кривом Роге был мощный пожар / dp.dsns.gov.ua

В воскресенье днем, 3 марта, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области произошел пожар на открытой территории, а потом огонь перекинулся на расположенные рядом торговые павильоны, у которых общая крыша.

Возгорание произошло по ул. Лермонтова, спасатели узнали о нем в 14:24, а в 18:00 — ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Днепропетровщине.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекали 25 человек из ГУ ГСЧС в регионе, были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники. Огонь уничтожил крышу семи смежных торговых павильонов на общей площади 300 квадратных метров.

По данным Первого Криворожского, в Центрально-Городском районе города возле рынка произошел пожар на складах супермаркета, а потом огонь перекинулся на расположенные рядом магазины.

В ГСЧС также показали фотографии и видео, на которых запечатлен мощный пожар в Кривом Роге.

Напомним, 20 февраля в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел масштабный пожар в подвальном помещении завода пластмасс, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.