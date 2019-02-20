Стали известны важные подробности масштабного пожара на заводе в Крыму

В Симферополе в подвале завода горел мазут, сообщили в "крымском МЧС" / c-inform.info

В захваченном РФ Крыму на Симферопольском заводе пластмасс площадь пожара составила 1 тысячу 200 кв. метров, огонь потушили.

Пожар произошел в складских помещения завода, возгорание ликвидировали в 14:50, отчитались в "главном управлении МЧС по Республике Крым".

По его данным, пожар был в подвальном помещении склада завода, которое не использовалось.

В "крымском МЧС" утверждают, что в подвале горел мазут, используемый для работы станков. Причины масштабного пожара пока неизвестны.

Напомним, 20 февраля около 10:00 стало известно, что в Симферополе на заводе пластмасс произошел пожар в подвальном помещении общей площадью 1 тысяча 200 кв. метров, огонь охватил 700 кв. метров, обошлось без жертв.