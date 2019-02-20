В Симферополе загорелся завод пластмасс: названа возможная причина пожара

В Симферополе произошел пожар на заводе пластмасс / instagram.com/mchs_crimea

В среду, 20 февраля, в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел пожар на заводе пластмасс, обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар в Симферополе случился в подвальном помещении предприятия, пишет Крыминформ со ссылкой на "главное управление МЧС по Республике Крым".

По его данным, огонь охватил около 700 кв. метров, возгорание ликвидируют — пламя пытались залить пенообразователем.

Также появилась информация, что на заводе в Симферополе в подвале вспыхнуло масло, узнало Рен ТВ.

Ранее сообщалось, что у берегов Крыма в Керченском проливе загорелись два судна, которые шли под флагами Танзании, есть жертвы. Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.