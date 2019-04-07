На Черниговщине горит ландшафтный парк: в небо подняли авиацию

Огонь охватил заповедные территории / Фото: ГСЧС

На территории Межреченского ландшафтного парка в Черниговской области 7 апреля произошел масштабный пожар.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для ликвидации возгорания в небо подняли авиацию.

Пожар произошел на заповедной территории вблизи села Тужар Козелецкого района. Зафиксировано возгорание камыша на трех участках и лесной подстилки на площади 40 га.

Сотрудникам ГСЧС понадобилось четыре часа, чтобы локализовать огонь на 13,5 га камыша и подстилки на 40 га.

В операции задействованы 90 человек личного состава и 12 единиц техники, включая самолет и вертолет. Пожарной авиации пришлось подниматься в воздух 21 раз, на зону возгорания было сброшено 50 тонн воды.

Напомним, в селе Шабо Одесской области неизвестные подожгли виноградники известного французского винодела Кристофа Лакарена.