Взрывы и пожар в Кропивницком: что известно на данный момент

В Кропивницком 27 марта около 20:00 по ул. Киевской на территории автостоянки взорвались емкости с газом в результате возникновения мощного пожара.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к 20:55 пожар был локализован, а к 22:45 полностью ликвидирован. С огнем боролись 15 единиц техники и 60 сотрудников пожарной службы.

Что произошло

Местные жители сообщали, что слышали четыре взрыва. В соцсетях горожане в панике писали, что взрыв произошел на газовой заправке, рядом с которой находятся автостоянка и школа №20.

В микрорайоне Ковалевка утверждали, что после взрывов начался пожар возле улицы Киевской. Журналисты сообщали, что в данном районе города пропало электричество и в соседних домах взрывной волной выбило окна.

Очевидцы заявляли о восьми каретах скорой помощи, приехавших на место происшествия.

В ГСЧС прокомментировали

"По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенной двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу. К тушению привлечены 35 чел. л/с и 9 ед. техники ГСЧС", - сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар удалось ликвидировать к 22:45. По данным спасателей, на территории автостоянки произошло возгорание, в результате которого взорвалась емкость с газом. С травмами различной степени сложности госпитализирован сотрудник стоянки и двое спасателей.