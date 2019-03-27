В Кропивницком взорвалась газовая заправка

В Кропивницком около 20:00 прогремело несколько сильных взрывов. По предварительным данным, детонация произошла на газовой заправке в черте города.

Как сообщает местное издание Гречка, горожане слышали четыре взрыва в разных районах города.

Жители микрорайона Ковалевка сообщают, что после взрывов начался пожар возле улицы Киевской. Журналисты сообщают, что в данном районе города пропало электричество и в соседних домах взрывной волной выбило окна.

В соцсетях горожане в панике сообщают, что взрыв произошел на газовой заправке, рядом с которой находятся автостоянка и школа №20.

Информацию о взрыве подтвердили в ГСЧС.

"По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенной двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу. К тушению привлечены 35 чел. о / с и 9 ед. техники ГСЧС", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.