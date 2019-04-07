"В Украине – хаос": в Одесской области сожгли виноградники французского винодела

В селе Шабо сгорело около гектара виноградников.
В селе Шабо Одесской области неизвестные подожгли виноградники известного французского винодела Кристофа Лакарена.
О происшествии Лакарен сообщил в своем Фейсбук и опубликовал фото пожара.
"Сегодня вечером около 1га Ркацители сгорело от рук бандитов.
В Украине – хаос. Для своего развития Украина нуждается в серьезных переменах", - подчеркнул француз.
Напомним, в августе 2018 года Лакарен уже жаловался на поджог своих виноградников в Одесской области.