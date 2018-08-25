Не дождался помощи Порошенко: в Одесской области сожгли виноградники французского винодела

Французский винодел заявил о поджоге / Фейсбук К.Лакарена

Известный французский винодел Кристоф Лакарен заявил о том, что в результате поджога сгорели его виноградники в поселке Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

"Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников. Уже 20 га сгорело...", - написал Лакарен в своем Facebook.

В то же время винодел обратился к президенту Украины Петру Порошенко и напомнил о встрече, которая состоялась в отеле "Интерконтиненталь".

Лакрен подчеркнул, что после бизнес-форума говорил с Порошенко о проблеме с рейдерами, которые покушаются на его землю: "О рейдерах, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и уверили, что проблема будет рассмотрена...".

В 2017 году Лакарен заявил, что подвергается нападениям соседей, которые, по его словам, хотят отобрать у него землю. На этой земле француз выращивает виноград, в том числе, для виноделия.

Как утверждал предприниматель, местные жители незаконно выкорчевали 11 га виноградников, один из "проблемных" пайщиков ранил из ружья его собаку, пишет УНИАН.

В январе 2016 года ГФС заявила о незаконном производстве и продаже вина известным французским парфюмером-виноделом Кристофом Лакареном в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Отметим, что тогда журналист Павел Шеремет (застреленый в июле 2016-го) и бывший на тот момент главой Одесской ОГА Михеил Саакашвили заступились за француза, заявив, что на него "наехали" и "подставили".