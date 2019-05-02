Расследование трагедии 2 мая в Одессе: в ООН сделали резонансное заявление

В ООН оценили расследование событий 2 мая в Одессе / Reuters

Украинские власти не сделали все необходимое для независимого и непредвзятого расследования событий, которые повлекли десятки смертей в Одессе 2 мая 2014 года.

Как говорится в аналитической записке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленной в четверг в Одессе, пять лет спустя после трагедии никто так и не был привлечен к ответственности.

"Некоторые уголовные производства, зарегистрированные после этих трагических событий, застряли на этапе досудебного расследования, другие – на этапе судебного разбирательства, из чего можно предположить об отсутствии со стороны властей реальной заинтересованности в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности", - подчеркивается в опубликованном документе.

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Учитывая утверждения о возможной причастности правоохранительных органов к этому делу, расследование полицией столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости, считают в Мониторинговой миссии.

"Из 29 лиц, которым предъявлено обвинение в связи с вышеупомянутыми столкновениями, 28 являются сторонниками федерализации. В то же время, пять лет спустя, полиция не установила конкретных лиц, ответственных за пожар в Доме профсоюзов", - добавили в Мониторинговой миссии ООН.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе около Дома профсоюзов, где произошла трагедия 2 мая 2014 года, установили шашлычную.