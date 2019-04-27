В Одессе около Дома профсоюзов установили шашлычную

27 апреля 2019, 21:05

Уличное кафе появилось аккурат к пятой годовщине трагедии, когда в пожаре сгорели люди.

  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская
  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская
  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская
  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская
  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская
  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская
  • Шашлычная в Доме профсоюзов Фото: Думская

В Одессе в канун очередной годовщины трагических событий 2 мая 2014 года на заднем дворе здания Дома профсоюзов установлена беседка с кирпичным мангалом для приготовления и продажи шашлыка.

Как сообщает Думская, охрана печально известного здания реагирует агрессивно на тех, кто пытается снять шашлычную.

Журналист Андрей Колесниченко утверждает, что ему пригрозили физической расправой за обнародование информации об открытии шашлычной на Куликовом поле.

На вопрос о том, кто установил мангал и беседку, председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский ответить не может, но в самом факте их установки не видит ничего предосудительного.

"Возможно, это строители сделали, но, если честно, я проблем не вижу — он никому не мешает", — заявил Буратынский.

Напомним, 2 мая 2014 года в результате уличных беспорядков в Доме профсоюзов произошел пожар, в котором погибло 42 человека.

Как ранее сообщалось, в Одессе народный депутат Мустафа Найем подвергся атаке при посещении Летнего театра в Горсаду.

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Одесса Дом профсоюзов шашлычная
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