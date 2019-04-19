В Одессе в нардепа Найема метнули фаллоимитатор и облили нечистотами

19 апреля 2019, 12:23

Мустафа Найем подвергся атаке при посещении Летнего театра в Горсаду.

  • В Одессе Мустафу Найема облили нечистотами usionline.com
  • В Одессе Мустафу Найема облили нечистотами usionline.com
  • В Одессе Мустафу Найема облили нечистотами usionline.com
  • В Одессе Мустафу Найема облили нечистотами usionline.com
  • В Мустафу Найема швырнули фаллоимитатор

В пятницу, 19 апреля, в Одессе народный депутат Мустафа Найем подвергся атаке при посещении Летнего театра в Горсаду.

Киевский гость решил поддержать местных активистов, выступающих за сохранение театра. Однако после того, как он пришел на место, в него швырнули фаллоимитатор, а также его облили нечистотами, когда он входил на территорию площадки.

Как пишет Украинская служба информации, нечистоты вылили из ведра сверху арки Летнего на головы Найема и делегации. Также киевских гостей забросали резиновыми фаллоимитаторами.

Опубліковано Украинская Служба Информации Пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

Издание отмечает, что один из участников нападения, активист Стас Домбровский незадолго до инцидента попозировал на камеру со своим "оружием".

Напомним, ранее в Николаеве на сессии горсовета депутатов облили фекалиями.

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Одесса Найем нечистоты фаллоимитатор
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