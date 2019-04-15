"Вернуть умельцев, лучше без рук": Влада Яму "обидели" в Одессе

В Одессе с авто Влада Ямы сняли зеркала / Скриншот

Украинский хореограф Влад Яма сообщил, что в Одессе на ул. Успенской с его машины сняли зеркала.

С машины сняли зеркала в ночь на понедельник, 15 апреля, написал Яма в Instagram.

По словам хореографа, инцидент произошел в 3:10 на по адресу ул. Успенская, 55.

"…сняли зеркала. Большая просьба — вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук", — написал он.

Напомним, в начале августа 2018 года Влад Яма поделился в соцсети, что попал в аварию. У хореографа спросили — "Кто кого (вероятно, речь идет о том, кто кого ударил — Ред.)? Вас или Вы?", а он ответил — "Нас слегка...".