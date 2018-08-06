“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию

Влад Яма попал в аварию

Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма сообщил, что попал в аварию, но не пострадал.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из машины и подписал снимок “ДТП”.

Ряд интернет-пользователей поинтересовались подробностями случившегося. В частности, alenkasvit спросил: “Кто кого (вероятно, речь идет о том, кто кого ударил — Ред.)? Вас или Вы?”. “Нас слегка...”, — ответил хореограф.

Ранее стало известно, что в центре Одессы 23-летний певец Ярослав Глобин при неустановленных обстоятельствах упал с четвертого этажа дома, в котором проживает, медики боролись за его жизнь.