Рыжие волосы и монобровь: Влад Яма показал архивное фото

Известный украинский хореограф Влад Яма удивил поклонников архивным фото.

На снимке, который судья проекта "Лига смеха" выложил на своей странице в Instagram, Яме 16 лет, у него густые волосы, и не менее густые брови.

Поклонники, которые привыкли видеть хореографа всегда лысым, обратили внимание на изобилие волос на его голове, и особенно акцентировали внимание на брови.

"Ух ты) неожиданно)", "Брови танцуют в паре", "Монобровь", "Хорошему танцору...брови не мешают)", "Ахххаа вах вах какой бровь", "Круто) какая шевелюра) и монобровь)", - шутили подписчики.

Ранее Влад Яма рассказал о воспитании сына и первом знакомстве с Натальей Могилевской.