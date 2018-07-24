Переломы и ушибы: в Одессе борются за жизнь певца Глобина, упавшего с 4-го этажа

В воскресенье, 22 июля, в центре Одессы 23-летний певец Ярослав Глобин при неустановленных обстоятельствах упал с 4-го этажа дома, в котором проживает.

В настоящее время медики Одесской городской клинической больницы №1 борются за жизнь пострадавшего исполнителя, сообщили УНИАН его родственники.

У потерпевшего сильное воспаление легкого и скопление жидкости, из-за чего медики не могут зафиксировать сломанные ребра. Также у Глобина вывих правого плеча, перелом лодыжки, перелом ноги, перелом шейки бедра, многочисленные ушибы тазобедренного сустава, многочисленные повреждения тканей, ссадины, ушибы и сотрясение мозга? говорится в сообщении.

При этом в настоящее время состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, в Москве погиб актер Казимир Лиске, который выпал из окна дома.