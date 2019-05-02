Пять лет трагедии 2 мая: к чему готовятся в Одессе в годовщину жуткого пожара в Доме профсоюзов

В Одессе вспоминают жертв трагедии 2 мая 2014 года / Reuters

В четверг, 2 мая, исполняется пять лет с даты трагических событий, произошедших в Одессе в 2014 году. Тогда в результате кровавых уличных столкновений, а также жуткого пожара в Доме профсоюзов погибли десятки людей, а сотни получили ранения.

Что случилось в Одессе 2 мая 2014 года

В тот день группа пророссийских активистов попыталась препятствовать проведению проукраинского марша, который организовали активисты Майдана и Правого сектора при участии одесских и харьковских футбольных фанатов. Столкновения начались в центре города, где были застрелены несколько человек.

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. В результате столкновений палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Как позже стало известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. При этом большинство жертв трагедии было в Доме профсоюзов.

Отметим, что после ужасной трагедии глава областной администрации Владимир Немировский покинул свой пост, а начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи, которого обвиняли в содействии сепаратистам и организации беспорядков, скрылся.

Расследование причин трагедии и суд

По данным прокуратуры, доказательств умышленного поджога не было установлено, а причиной пожара стало применение зажигательных смесей. Кроме того, на телах погибших в Доме профсоюзов не было признаков применения насилия.

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"Смерть людей наступила от отравления угарным газом, продуктами горения, от воздействия высокой температуры. Смерть людей произошла из-за быстрого возгорания самих конструкций здания Дома профсоюзов и возникновения высокой температуры, чему способствовало закрытие дверей лицами, которые находились в Доме профсоюзов, возник эффект дымохода", — сообщала ГПУ.

Отметим, что в 2017 году Черноморский городской суд оправдал обвиняемых в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Решением суда были сняты обвинения со всех обвиняемых, которые были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.

Стоит отметить, что двоих пророссийских участников событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ), оправданных судом Черноморска по делу о массовых беспорядках, снова задержали. Ими занялись СБУ и прокуратура, которые зашли в зал суда, где зачитывали оправдательный приговор, чтобы объявить о новом подозрении.

Однако решение суда вызвало новую волну беспорядков. Активисты пришли под здание суда и попытались попасть внутрь, однако их оттеснила полиция. Драка продолжалась несколько минут, после чего почти всех оправданных участников процесса вывели из суда и вывезли в автозаке в безопасное место. В результате столкновений в Черноморске пострадали 35 правоохранителей.

Пятилетие трагедии в Одессе: к чему готовятся правоохранители

Решением Одесского горсовета 2 мая в городе чтят память погибших в результате столкновений в 2014 году.

Накануне стало известно о том, что в связи с пятилетней годовщиной массовых беспорядков на въезд в Одессу введен контроль.

Как рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, ежегодно 2 мая в Одессе ожидается проведение большого количества массовых мероприятий.

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По его словам, для обеспечения правопорядка в Одессе завтра будет привлечено 2,5 тыс. человек личного состава из области и приданные силы и средства, в том числе 650 военнослужащих Нацгвардии.

Также на всех локациях, в местах проведения массовых мероприятий, будут работать фильтрационные пункты и кинологи.

Кроме того, для сбора и анализа информации будет круглосуточно работать ситуационный центр.

Яровой также подчеркнул, что начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, также временно ограничат движение транспорта. Все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога.

Кроме того, в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с местными правоохранителями будут нести службу по охране общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

2 мая в Одессе ограничат доступ на Куликово поле и Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе около Дома профсоюзов, где произошла трагедия 2 мая 2014 года, установили шашлычную.