"Последняя вахта": у берегов Одессы на катере нашли мертвым военного моряка

Возможно, моряк свел счеты с жизнью, сообщили в полиции.
В четверг, 2 мая, у берегов Одессы на борту катера Вышгород обнаружили застреленным 23-летнего военного моряка-контрактника, который был на вахте.
Контрактника нашли мертвым на катере в Практической гавани Одесского морского порта, пишет УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции на Одесчине.
По предварительным сведениям, контрактник совершил суицид — застрелился из табельного оружия.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители решали вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в марте в Харьковской области в лесополосе недалеко от воинской части обнаружили мертвым военного-контрактника, 1992 года рождения, на его теле было много колото-резаных ран.