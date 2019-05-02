"Последняя вахта": у берегов Одессы на катере нашли мертвым военного моряка

Возле берегов Одессы на катере нашли застреленным военного моряка / ngu.gov.ua

В четверг, 2 мая, у берегов Одессы на борту катера Вышгород обнаружили застреленным 23-летнего военного моряка-контрактника, который был на вахте.

Контрактника нашли мертвым на катере в Практической гавани Одесского морского порта, пишет УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции на Одесчине.

По предварительным сведениям, контрактник совершил суицид — застрелился из табельного оружия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители решали вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в марте в Харьковской области в лесополосе недалеко от воинской части обнаружили мертвым военного-контрактника, 1992 года рождения, на его теле было много колото-резаных ран.