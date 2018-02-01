На Житомирщине в части нашли застреленным военнослужащего

На Житомирщине на территории одной из воинских частей нашли застреленным военнослужащего.

Об этом рассказал заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рыхлюк в комментарии "Житомир.info".

"31 января 2018 года военная прокуратура Житомирского гарнизона получила информацию от командования воинской части об обнаружении военнослужащего, 1974 года рождения, без признаков жизни", — сказал он.

На месте происшествия работали представители военной прокуратуры, следственного управления Национальной полиции в Житомирской области, представители Житомирского отделения полиции, а также эксперты.

"На месте был обнаружен военнослужащий без признаков жизни, а также без признаков насильственной смерти. Возле указанного военнослужащего находилось его табельное оружие — пистолет. Также в ходе осмотра изъята гильза. Военнослужащий имел телесное повреждение грудной клетки", — добавил Рыхлюк.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115, однако следствием проверяются версии о доведении военнослужащего до самоубийства и неосторожное обращение с оружием.

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