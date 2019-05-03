На Донбассе бойцы ВСУ продвинулись вперед и освободили новые территории

ВСУ продвинулись вперед на Донбассе / Reuters

В зоне проведения ООС на Донбассе, в районе населенного пункта Новозвановка, в результате успешно проведенной операции украинские военные продвинулись вперед на 1 километр.

Как сообщил командир батальона Донбасс-Украина Вячеслав Власенко (позывной Филин), бойцы ВСУ сумели занять выгодные рубежи на освобожденной территории.

"2 мая подразделения 46-го отдельного штурмового батальона Донбасс-Украина в результате успешно проведенной операции в районе н.п. Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником", - написал он в Facebook.

По его данным, в результате боестолкновения получили ранения трое военнослужащих батальона, они эвакуированы в госпиталь.

Напомним, ранее сообщалось о новых потерях боевиков на Донбассе.