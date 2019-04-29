Война на Донбассе: Боевики "ЛДНР" понесли небоевые потери

Боец ВСУ в зоне ООС на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

В течение минувшего дня, воскресенье, 28 апреля, несмотря на праздник Пасхи (Воскресения Христова) боевики из группировок "Л/ДНР" три раза обстреливали бойцов ВСУ в зонее ООС на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра ООС.

"28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в тексте.

По данным разведчиков из числа Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов умерли, а один был травмирован - причем в небоевых условиях.

"С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкине в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток", – отмечают в пресс-центре ООС.

К счастью, в результате обстрелов боевиков ни один из бойцов ВСУ не пострадал.

Напомним, ранее военный эксперт назвал условие завершения войны на Донбассе. Кроме того, известный журналист/публицист Виталий Портников рассказал, почему Владимир Путин так резко пересмотрел взгляды на войну на Донбассе.