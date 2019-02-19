Военный эксперт назвал условие завершения войны на Донбассе

19 февраля 2019, 10:10

Количество обстрелов в зоне операции Объединенных сил зависит от договоренностей властей Украины и России, полагает аналитик.

Эксперт сказал, что война на Донбассе закончится тогда, когда Украине ее официально признает
Война на Донбассе закончится тогда, когда Украине ее официально признает, сказал эксперт / InfoKava.com

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что война на востоке Украины закончится тогда, когда наша страна ее официально признает.

Невозможно закончить то, чего не существует, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По словам собеседника, у президента Петра Порошенко была реальная возможность закончить войну и вернуть захваченный Россией Крым за время его президентства.

"Признание факта вооруженного конфликта между Украиной и Россией заставило бы мировое сообщество не "выражать озабоченность", а действовать согласно нормам международного права…", — отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае "внутри страны были бы введены в действие нормы Конституции и Законов Украины о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Соответственно, на протяжении пяти лет этот вопрос (войны на Донбассе — Ред.) можно было бы закрыть окончательно", — заявил полковник запаса.

"Джавелины" (американские противотанковые ракетные комплексы — Ред.) играют только политическую роль — они находятся на складах. По заверению нашего политического руководства, в зону ООС они направляться не будут. "Джавелины" были переданы для демонстрации поддержки Украины со стороны США, — сказал аналитик.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к ПутинуЖданов полагает, что количество обстрелов в зоне ООС зависит от договоренностей руководителей Украины и РФ.

"…ситуация в случае победы Порошенко на выборах (31 марта запланированы президентские выборы — Ред.) останется такой же еще, как минимум, на пять лет", — заявил он.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс Россия война Крым Петр Порошенко Олег Жданов
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