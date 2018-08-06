"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок

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За минувшие сутки, 5 августа, в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ ликвидировали двоих боевиков и нанесли серьезные ранения семерым.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции близ Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 мм», − говорится в тексте.

Также известно, что за минувший день боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе и четыре раза из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе.