На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили блиндажи и подбили технику боевиков — волонтеры

На Донбассе бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили блиндажи боевиков.

Защитники нашей страны также подбили две единицы техники противника, говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи…, а сами боевики хаотично бегут, надолго теряя желание обстреливать гражданских", — отметили волонтеры.

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения операции Объединенных сил вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.