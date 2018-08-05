В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе

Боевики на Донбассе. Иллюстративное фото

За июль нынешнего года в зоне военного конфликта на Донбассе погибло как минимум двадцать боевиков из группировок «ДНР» и «ЛНР».

Скриншот с соответствующими сведениями, размещенный сторонниками боевиков в социальных сетях, опубликовал на своей странице в Facebook заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили блиндажи и подбили технику боевиков, а украинские снайперы ликвидировали террористов-диверсантов.