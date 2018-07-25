"Два недоумка".В зоне ООС снайперы ВСУ ликвидировали боевиков-диверсантов: фото

Снайперы, несущие службу в рядах ВСУ, в зоне военного конфликта на Донбассе, ликвидировали двоих боевиков-диверсантов, желавших "втихомолку" пробраться к украинскому опорному пункту.

Соответствующее сообщение на собственной Facebook-странице опубликовала пользовательница Виктория Руденко. По ее информации, террористов плохо спланировали свою диверсионную операцию.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику. В их непутевых мозгах вырисовывалась картина, где у них очень успешная диверсионная операция. И их можно понять, потому что у друга на голове модная приблуда от российских поставщиков. Батареи заряжены и кажется, что "жизнь удалась". Но не знали эти два червя – что бы они на себя не повесили, в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки. Не знали, и уже и не узнают", − написала Руденко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео меткого выстрела украинского снайпера по террористу, а также о том, что на Донбассе снайпер-морпех уничтожил пулеметчика боевиков.