"Показывали врага Украины Путина": в гимназии Черкасс разгорелся скандал с советскими песнями

В черкасской гимназии детям показывали Путина / Reuters

В Черкассах разгорелся скандал после того, как учительница гимназии демонстрировала учащимся пропагандистское видео с президентом РФ Владимиром Путиным и заставляла детей слушать советские песни.

Как отмечает Вичерпно, инцидент произошел в 1-ой городской гимназии. Его фигурантом стала преподавательница музыки, которая ставила ученикам 4 класса советские песни Катюша, Синенький платочек и Вставай, страна огромная.

После того, как скандал получил огласку, в гимназии провели проверку, а также создали специальную комиссию, опросили свидетелей и пересмотрели видеодоказательства с камер наблюдения.

"На уроках звучали советские песни, были показаны видеофайлы с изображением врага Украины Путина", — рассказал директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов.

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Сама виновница скандала объяснила инцидент досадной случайностью и отметила, что никакой антиукраинской пропаганды не было. YouTube якобы технически подгрузил видео с Путиным.

Впоследствии педагог все же признала свою ошибку и, чтобы не подставлять директора в таком резонансном деле, написала заявление на увольнение.

Напомним, ранее сообщалось, что в школе Киева учительница заставляла учеников читать лекции "о вреде Зеленского".