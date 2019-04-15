В школе Киева учительница заставляла учеников читать лекции "о вреде Зеленского"

В одной из киевских школ учительница пыталась заставить учеников слушать доклад о том, насколько вредным для Украины будет кандидат в президенты Владимир Зеленский в случае его избрания на высший пост в государстве.

Об этом случае на своей странице в социальной сети Facebook рассказал журналист Евгений Плинский.

"Хотите треш? Сегодня в одной из школ Киевской области учительница истории заставила ученика 10 класса читать вслух перед классом текст о "Вреде Зеленского для Украины!". До этого, на прошлой неделе, та же учительница проводила об этом устную лекцию", - написал Плинский.

По его словам, ребенок читать текст отказался, но сфотографировал лист с тезисами "о вреде Зеленского" и отправил родителям.

"Голосуя 21 апреля, вы должны понимать последствия своего выбора", - говорится в агит-материале.

Школьникам грозят развалом страны и гражданской войной, а также призывают "думать".

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После призыва к сознательности идут семь пунктов, в которых говорится о том, что у Зеленского недостаточно знанийи навыков в экономике.

Также указывается, что Зеленский боится "открыто выйти на дебаты", управлять им будут "теневые лидеры", среди которых бизнесмен Коломойский, чьи методы "давно всем известны - вывести деньги и довести до банкротства. В данном случае - страну, в которой вы живете"

Но самое плохое - это его личные качества: отсутствие характера, трусливость, нерешительность, неспособность иметь свое мнение по государственным вопросам и высказывать их

Школьников также пугают отменой безвиза, долгами перед МВФ в виде 17 млрд долларов. "Зеленскому, фигуре несамостоятельной и чрезвычайно непредсказуемой, МВФ кредита не даст, без сомнений. Следовательно, уже в ближайшее время в Украине будет объявлен дефолт, который приведет к падению кривны в четыре раза.

Как ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречи с кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.