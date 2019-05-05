"Делал бомбу": на Киевщине в доме взорвался тротил, есть жертва и пострадавшие

На Киевщине в доме прогремел взрыв, погиб парень / kv.npu.gov.ua

В селе Вольное Макаровского района Киевской области в одном из домов четверо товарищей собирались на рыбалку, один из них пытался сделать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат и произошел взрыв.

По предварительным данным, взорвалось 400 г тротила, в результате взрыва погиб 26-летний парень, а еще три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

В ведомстве добавили, что пострадали жители Вольного в возрасте 21, 27 и 38 лет, они попали в больницу. В жилье в результате взрыва повреждены двери и окна.

"При проведении осмотра дома... сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 г и 4 запала к гранатам", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате. Погиб старший ребенок, а младшему оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.