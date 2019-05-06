"Открыли новый фронт": Нафтогаз пожаловался в Еврокомиссию на Газпром

Нафтогаз и Газпром станут участниками спора с участием Еврокомиссии / 112.ua

В компании Нафтогаз приняли решение направить в Европейскую Комиссию жалобу на неконкурентные действия российского Газпрома в связи со спекуляцией из-за доминирующего положения на европейском рынке углеводородов.

"В этой жалобе мы подробно анализируем как благодаря Северному потоку-2, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, Газпром… ограничивает конкуренцию", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По словам топ-менеджера, Украина готовила документы совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. В жалобе прописаны предложения относительно решения сложившихся с Газпромом проблем.

Витренко добавил, что Еврокомиссия может убедить Газпрома продавать газ компаниям из ЕС на российско-украинской границе. Это позволит обеспечить загрузку украинской газотранспортной системы, а также уменьшить цену импортного газа для Украины.

Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев в рамках визита в Вашингтон провел переговоры о поставкахамериканского газа из США в Украину.