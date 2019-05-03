Нафтогаз ведет переговоры о покупке газа в США

В госкомпании подчеркнули, что во взаимовыгодном сотрудничестве заинтересованы обе стороны.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев в рамках визита в Вашингтон провел переговоры о поставках американского газа из США в Украину.
"Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - цитирует его Голос Америки.
Отмечается, что речь идет о поставках сжиженного газа (СПГ), который в больших объемах производят в США. Однако в украинских портах отсутствуют необходимые условия для приема такого газа на территорию страны.
По словам Коболева, переговоры в США актуальны, поскольку Россия готовится начать газовую войну и может ограничить транзит газа через территорию Украины.
Напомним, Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.