Нафтогаз ведет переговоры о покупке газа в США

Коболев хотел бы купить сжиженный газ в США, но Украина не в состоянии пока его принять / УНИАН

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в рамках визита в Вашингтон провел переговоры о поставках американского газа из США в Украину.

"Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - цитирует его Голос Америки.

Отмечается, что речь идет о поставках сжиженного газа (СПГ), который в больших объемах производят в США. Однако в украинских портах отсутствуют необходимые условия для приема такого газа на территорию страны.

По словам Коболева, переговоры в США актуальны, поскольку Россия готовится начать газовую войну и может ограничить транзит газа через территорию Украины.

Напомним, Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.