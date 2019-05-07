"Где дорога?": под Черкассами машина посла Канады застряла в грязи

Посол Канады испытал качество украинских дорог / Фото: Twitter/Roman Waschuk

На грунтовой дороге в Черкасской области застрял автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука.

"Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня)…" - написал дипломат в Twitter.

Ващук сообщил, что вытолкать машину из грязи ему помог местный житель по имени Руслан.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWellpic.twitter.com/ze0DvjQrgY — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) May 6, 2019

Позже посол опубликовал еще одно фото, сделанное во время поездки, на котором запечатлена остановка с надписью "Где дорога?".

"Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: "Где дорога?", — написал Ващук.

/ Фото: Twitter/Roman Waschuk

Напомним, у автомобиля замглавы Мининфраструктуры Виктора Довганя во время проверки качества дороги вырвало колесо, в результате чего машина слетела в кювет.