Омелян заявил о старте покрытия украинских дорог 5G технологиями

Омелян пообещал в Украине дороги уровня 5 G / УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал с 25 апреля начало пилотного проекта по интеграции технологии 5G в украинские дороги для повышения качества и безопасности транспортного движения.

"Во время встречи с компанией Nokia в Берлине в прошлом году мы объявили о совместных намерениях по реализации пилотного проекта интернет-вещей на дорогах на базе технологии 5G. Наша главная цель состоит в том, чтобы дороги были умными, то есть такими, которые интегрируют транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая комфорт и безопасность пользователей. Этот проект - один из важнейших и наиболее приоритетных в Мининфраструктуры", - цитирует чиновника УНН.

Омелян пообещал создание информационной сети, которая может решить проблемы безопасности дорожного движения, мониторинга движения и анализа транспортных потоков.

"Мы только что подписали меморандум с международными партнерами, который предусматривает сотрудничество в реализации пилотного проекта. Это уникальный случай, когда сразу после подписания мы переходим к активной фазе сотрудничества. Вчера начались монтажные работы по оборудованию пилотного участка трассы Е01 современными технологиями интернет-вещей. Это важный шаг, чтобы превратить наши дороги в разумные", - отметил Омелян.

Читайте такжеОмелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения с РоссиейПо словам чиновника, пилотный проект был спроектирован на отдельном участке дороги - 21-й км Днепровского шоссе. В течение двух месяцев проект будут тестировать и собирать данные с помощью сети LTI, а уже со второго полугодия 2019 - с помощью 5G.

Сначала будет открыта отдельно взятая трасса, а затем, утверждает глава Мининфраструктуры, создадут полномасштабный проект, в рамках которого технологиями 5G покроют все дороги страны.

"Фактически мы сегодня объявляем финальный этап наладки оборудования и финальной подготовки к пилоту. Уже 25 апреля планируется официальный запуск, демонстрация оборудования в действии и начало сбора статистических данных с целью повышения уровня безопасности на дороге", - сказал он.

Напомним, ранее Омелян заверил, что до 2030 года на автодорогах Украины останутся неопланы и их аналоги - маршрутки полностью исчезнут.