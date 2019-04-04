"Когда наши танки въедут в Москву": Омелян рассказал, когда и как посетит столицу РФ

Владимир Омелян / УНИАН

Глава украинского Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что приедет в Москву "только вместе с союзниками на танках".

Именно так чиновник прокомментировал на своей странице в Facebook поступившее к нему приглашение от Союза транспортников России посетить столицу РФ.

"Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь. А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного", — написал министр.



Напомним, ранее Омеляну на 40-летний юбилей подарили торт, изготовленный в виде развалин московского Кремля. Причем на одной из стен был размещен лозунг "Слава Україні!".

До этого глава Мининфраструктуры заявлял о том, что не за горами время, когда "в Москву будут ходить только медведи".