Омелян озвучил период исчезновения в Украине маршруток

Маршрутки в будущем заменят неопланы / "УНИАН"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заверил, что до 2030 года на автодорогах Украины останутся неопланы и их аналоги - маршрутки полностью исчезнут.

"Что касается внутренних автобусных перевозок, мы изменили правила, открыли рынок - и результат сегодня перед вами. Это - автобусы, которые уже работают на рейсах и перевозят пассажиров. Это - не выставочный вариант. Это - новый транспорт для наших людей. Реформа работает! Мы намеренно собрали конкурентов, чтобы показать - мы не делали реформу под какую-то одну компанию. Наш заказчик - пассажир. До 2030 года на автодорогах Украины должны быть неопланы или их аналоги - никаких маршруток!" – заявил он во время встречи с представителями автотранспортных компаний, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как ранее сообщалось, Омелян заявил о намерении в будущем отменить железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом и Москвой.

Напомним, Омелян заявил, что прямого авиасообщение с Россией не будет до тех пор, пока полуостров Крым и оккупированные территории Донбасса не перейдут под полный контроль Киева.