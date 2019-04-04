"Выплаты за почти 400 лет оккупации": Омелян выставил требование для возобновления авиасообщения с Россией

Владимир Омелян / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что прямого авиасообщения с Россией не будет до тех пор, пока полуостров Крым и оккупированные территории Донбасса не перейдут под полный контроль Киева.

Такое заявление он сделал, комментируя запрет прямого чартерного воздушного сообщения с Россией, утвержденный Кабинетом министров Украины в среду, 3 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

"После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Россией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины", - заявил Омелян.

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В ответ на запрет Кабмина Росавиация предложила провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.