Киев запретил все прямые авиаперелеты с Россией / 1zoom.ru

Кабмин ввел запрет на любые прямые авиаперелеты с Россией.

Решение было принято после скандала с визитом в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы Оппозиционной платформы — за жизнь Виктора Медведчука.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, представляющего документ, Бойко и Медведчук, когда осуществили прямой перелет в Москву, сумели "воспользоваться лазейкой в законодательстве". Об этом пишут Украинские новости.

Запрет не распространяется только на полеты миссий международных организаций – ОБСЕ, Красного Креста и ООН.

Как сообщалось, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Газпрома Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса. Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.

Позднее Бойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Кандидат был лаконичен и немногословен.

Напомним, за полет Бойко и Медведчука в Москву будут отвечать пограничники и авиаслужба. Следователи полагают, что при получении разрешения на полет были превышены служебные полномочия.

При этом лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко лично дал разрешение Юрию Бойко и Виктору Медведчуку на визит в Россию и встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.