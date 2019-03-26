Бойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву

Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук / Сайт правительства РФ

Сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко прокомментировал свою недавнюю поездку в Москву в компании Виктора Медведчука для встречи с высшими российскими чиновниками.

По словам политика, произнесенным в Одесской области, он ездил в Москву, чтобы добиться "облегчения жизни людей". И добавил, что "поездка вызывает приступы бессильной ярости у власти", сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как утверждает Бойко, у него есть "четкий и понятный план по восстановлению мира" и именно это отличает его от других.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта провели в Москве встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером. Обсуждались вопросы транзита газа в Европу и сниженные цены на "голубое" топливо для Украины. Однако в украинской госкомпании Нафтогаз в ироническом тоне прокомментировали скидки на газ, предложенные РФ Бойко и Медведчуку.

