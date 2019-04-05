Омелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения с Россией

Поезда в Россию могут быть отменены уже в ближайшие годы / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о намерении в будущем отменить железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом и Москвой.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас был в первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15—20%, этот тренд сохраняется... Я думаю, ещё несколько лет — и мы закроем этот поезд", - цитирует главу Мининфраструктуры УНН.

По словам Омеляна, украинцы вскоре осознают, что в Европейском Союзе можно зарабатывать больше, нежели в России, работая при этом в комфортных условиях.

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Напомним, Омелян заявил, что прямого авиасообщение с Россией не будет до тех пор, пока полуостров Крым и оккупированные территории Донбасса не перейдут под полный контроль Киева.