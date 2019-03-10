Зам Омеляна проверил качество дороги и потерял колесо

10 марта 2019, 12:21

ДТП произошло на дороге национального значения неподалеку от украино-румынской границы.

Ремонт дороги
Ремонт дороги / УНИАН

У автомобиля замглавы Мининфраструктуры Виктора Довганя во время проверки качества дороги вырвало колесо, в результате чего машина слетела в кювет.

"Наша машина даже через яму вылетела в кювет. Хорошо, что скорость была 20 километров в час и только вырвало колесо",- приводит слова одного из руководителей ведомства отвечающего за состояние дорог 24 канал.

По словам самого Довганя, ДТП произошло на дороге национального значения неподалеку от украино-румынской границы. В момент аварии чиновник инспектировал состояние дорог Закарпатья. Замминистра посетовал, что на автодороге Н09 полностью отсутствует дорожное покрытие.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к разбитым украинским дорогам и пообещал, что с "каждым годом лучших дорог будет все больше".

В январе сообщалось, что Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн (около $141,5 млн).

Предполагается, что коридор соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.

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Украина ДТП Закарпатье дороги Довгань
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