Украина задумала связать Черное море и Балтику "морским гиперлупом"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / Reuters

Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, на реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн (около $141,5 млн).

Предполагается, что коридор соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.

Премьер уверяет, что Go Highway упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. По территории Украины проходит около 1 тыс. км дороги.

#РемонтДоріг: Траса GO Highway ? Траса GO Highway. Транснаціональний коридор, який з'єднає українські чорноморські порти Одеси і Миколаєва з польськими портами у Балтійському морі в Гданську і Гдині. Проект дуже важливий для логістики. Він має спростити та здешевити перевезення вантажів від Балтійського до Чорного моря. В Україні пролягає близько 1000 км дороги. У 2019 році продовжимо масштабні ремонтні роботи. Закладаємо на ці цілі 4 млрд грн. #УрядГройсмана #РемонтДоріг Укравтодор Славомір Новак Опубликовано Volodymyr Groysman Понедельник, 14 января 2019 г.

Комментируя выложенное премьером видео, пользователи усомнились в успехах проекта, а также напомнили ему о состоянии дорог в стране.

Масштабные планы) Интересно будет увидеть результат работы.

серьезный проект конечно государство затеяло, ничё не скажешь ))

По таким дорогам ездить в радость)))

то, то ми вже не просто дороги будуємо, а цілий транснаціональний коридор - це ж круто))

Такие дороги рассыпятся за сезон от грузовиков с зерном

Планами нас не здивуєш, колись комунізм обіцяли... Цікаво хтось з керівництва країни переймається сьогоденним тотальним зростанням цін?

В декабре прошлого года глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о финализации решения по запуску поезда "Китай - Польша" через территорию Украины.

"Сегодня (5 декабря) были финализированы решения о запуске контейнерного поезда между Китаем и Европейским Союзом. Между Китаем и Польшей, собственно, территорией Украины. Рассчитываем, что количество таких поездов будет около тысячи в год", - сказал Омелян.