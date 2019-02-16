"Йдемо своїм шляхом!" Автобус с рекламой Порошенко с трудом проехал по "убитой" дороге

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Журналист Александр Дубинский выложил в Facebook видео, на котором микроавтобус с предвыборной рекламой президента Петра Порошенко, с трудом преодолевает испещренную ямами проселочную дорогу.

"Найден "свій шлях", которым идет Порошенко. Опубликовано видео", - написал Дубинский.

На кадрах белый автобус с наклейками в виде предвыборного лозунга главы государства "Ми йдемо своїм шляхом! Петро Порошенко" медленно движется, объезжая глубокие ямы, залитые грязью.

"Ось це шлях України... Ось це він", - слышен голос за кадром.

Найден "свій шлях", которым идёт Порошенко. Опубликовано видео. Опубликовано Олександром Дубінським Суббота, 16 февраля 2019 г.

Пользователи соцсети в комментариях, не стесняясь в выражениях, критикуют гаранта и делятся своими историями по поводу плохих дорог:

Из-за такого "шляху" с родителями вижусь всё реже и реже...

Какой порошенко такой и шлях

Так это еще кошерный шлях,знаю гораздо круче,здесь можно плакаты с Гройцманом ставить про ох@енные дороги )))

Было бы смешно, если бы не так больно и грустно ! Когда уже он исчезнет с лица Украины ??

Пі*арас...я, через ці шляхи, бля*ь, вчора рахунок на сто виставили 7000.... І тепер до рідних в село хз коли поїдимо, бо дорогавато за 7000 поїздочка на відстань 50 км виходить.

Мы идём нога в но...

Очень жалко потерянных пять лет,разочарование полное,падла мятое,наобещал с пол короба,люди поверили,так как в голову не могли взять после такого потрясения что испытала страна,могут так подло поступать.с народом.Оно сука такое хуже Януковича,ах ты падла голотоватое рошеновское гори же ты в аду мразота такая.

Привязать эту гниду и таскать на брюхе по этой дороге.

При Петюне не видать нам ни мира ни дорог.

Ранее сообщалось, что в селе Жмеринка под Винницей неизвестные сорвали с билборда плакат с политической рекламой Кабмина Владимира Гройсмана, который "строит дороги и развивает страну". Позже Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к "убитым" дорогам.

В январе сообщалось, что Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн (около $141,5 млн).

Предполагается, что коридор соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.