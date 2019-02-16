"Йдемо своїм шляхом!" Автобус с рекламой Порошенко с трудом проехал по "убитой" дороге

Пользователи соцсети в комментариях, не стесняясь в выражениях, критикуют гаранта и делятся своими историями по поводу плохих дорог.
Журналист Александр Дубинский выложил в Facebook видео, на котором микроавтобус с предвыборной рекламой президента Петра Порошенко, с трудом преодолевает испещренную ямами проселочную дорогу.
"Найден "свій шлях", которым идет Порошенко. Опубликовано видео", - написал Дубинский.
На кадрах белый автобус с наклейками в виде предвыборного лозунга главы государства "Ми йдемо своїм шляхом! Петро Порошенко" медленно движется, объезжая глубокие ямы, залитые грязью.
"Ось це шлях України... Ось це він", - слышен голос за кадром.
Найден "свій шлях", которым идёт Порошенко. Опубликовано видео.Опубликовано Олександром Дубінським Суббота, 16 февраля 2019 г.
Пользователи соцсети в комментариях, не стесняясь в выражениях, критикуют гаранта и делятся своими историями по поводу плохих дорог:
Из-за такого "шляху" с родителями вижусь всё реже и реже...
Какой порошенко такой и шлях
Так это еще кошерный шлях,знаю гораздо круче,здесь можно плакаты с Гройцманом ставить про ох@енные дороги )))
Было бы смешно, если бы не так больно и грустно ! Когда уже он исчезнет с лица Украины ??
Пі*арас...я, через ці шляхи, бля*ь, вчора рахунок на сто виставили 7000.... І тепер до рідних в село хз коли поїдимо, бо дорогавато за 7000 поїздочка на відстань 50 км виходить.
Мы идём нога в но...
Очень жалко потерянных пять лет,разочарование полное,падла мятое,наобещал с пол короба,люди поверили,так как в голову не могли взять после такого потрясения что испытала страна,могут так подло поступать.с народом.Оно сука такое хуже Януковича,ах ты падла голотоватое рошеновское гори же ты в аду мразота такая.
Привязать эту гниду и таскать на брюхе по этой дороге.
При Петюне не видать нам ни мира ни дорог.
Ранее сообщалось, что в селе Жмеринка под Винницей неизвестные сорвали с билборда плакат с политической рекламой Кабмина Владимира Гройсмана, который "строит дороги и развивает страну". Позже Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к "убитым" дорогам.
В январе сообщалось, что Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн (около $141,5 млн).
Предполагается, что коридор соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.